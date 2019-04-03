السعودية اليوم / اجتماع عربي برئاسة المملكة لبحث الخطة التنفيذية لمبادرة التكامل بين السياحة والتراث بالدول العربية



القاهرة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واس

استضافت جامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل العربي المعني بتنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالهيئة العامة للسياحة والتراث عبدالرحمن بن عيسي الجساس.

وعرض عبدالرحمن الجساس على الاجتماع خطة عمل المبادرة وما تتضمنه من محاور، ومنها تنمية إسهام قطاعي السياحة والثقافة مجتمعين في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية في مجال التراث الثقافي، والتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتسويق السياحي والثقافي على المستوي العربي، والأنظمة والتشريعات، وتعزيز العمل المشترك على مستوى السياحة الثقافية العربية، واستدامة مواقع السياحة الثقافية والتراثية.

من جانبها قالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح للصحفيين إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة بالدول العربية الذي عقد في ديسمبر 2018، الذي وافق على المبادرة والتي اعتمدتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت يناير 2019.

وأشارت الدكتورة دينا الظاهر إلى أن المبادرة تهدف لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي في الوطن العربي، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

يذكر أن المملكة العربية

// انتهى //

13:30ت م

0076



القاهرة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واساستضافت جامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل العربي المعني بتنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالهيئة العامة للسياحة والتراث عبدالرحمن بن عيسي الجساس.وعرض عبدالرحمن الجساس على الاجتماع خطة عمل المبادرة وما تتضمنه من محاور، ومنها تنمية إسهام قطاعي السياحة والثقافة مجتمعين في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية في مجال التراث الثقافي، والتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتسويق السياحي والثقافي على المستوي العربي، والأنظمة والتشريعات، وتعزيز العمل المشترك على مستوى السياحة الثقافية العربية، واستدامة مواقع السياحة الثقافية والتراثية.من جانبها قالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح للصحفيين إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة بالدول العربية الذي عقد في ديسمبر 2018، الذي وافق على المبادرة والتي اعتمدتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت يناير 2019.وأشارت الدكتورة دينا الظاهر إلى أن المبادرة تهدف لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي في الوطن العربي، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.يذكر أن المملكة العربية السعودية هي من أعدت مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، بعد مبادرة مقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وقت توليه منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتم طرحها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في 11 ديسمبر 2018 وتم رفعها من قبل الاجتماع إلى القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019 التي وافقت عليها.// انتهى //13:30ت م0076

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع عربي برئاسة المملكة لبحث الخطة التنفيذية لمبادرة التكامل بين السياحة والتراث بالدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.