السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الأسبوع التقني التوعوي بالنماص



أبها 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

دشن وكيل محافظ النماص حسن بن فراج الشهري اليوم، فعاليات الأسبوع التقني التوعوي الأول بمقر الكلية التقنية بالمحافظة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى عميد كلية التقنية بالنماص محمد بن حسن الشهري كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً حرص الكلية على إقامة مثل هذه البرامج التي تهدف لتنمية مهارات المتدربين وتأهيلهم لسد احتياج سوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

عقب ذلك افتتح وكيل محافظ النماص المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع التوعوي التقني، الذي شاركت فيه إدارة التعليم بالمحافظة، وإدارة المخدرات، وبنك التنمية الاجتماعية، والكلية التقنية، إضافةً إلى القطاع الصحي بالمحافظة.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل محافظ النماص الجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع، فيما تسلم هدية تذكارية قدمها عميد الكلية التقنية بهذه المناسبة.

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13:29ت م

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