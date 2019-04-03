السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تؤمّن أكثر من نصف مليون متر من الفرش الفاخر للجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توفير وتأمين "556" ألف متر مربع من السجاد الفاخر لعدد من المساجد والجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله، وهي ماضية في عنايتها واهتمامها ببيوت الله إنشاءً، وترميماً، وصيانةً، ونظافةً، وتشغيلاً.

وأكد معاليه بهذه المناسبة، أن الدعم غير المحدود التي تجده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

لا يألوان جهداً إلا بذلوه في سبيل العناية ببيوت الله استشعاراً لمكانة المسجد ودوره في المجتمع.

وأبان آل الشيخ أن الوزارة راعت في اختيار السجاد الذي تم به فرش المساجد أن يكون من أجود الأنواع وأفخرها، حتى يؤدي المصلون صلواتهم براحة وطمأنينة، مشيراً إلى أن هذه المساجد والجوامع الجاري العمل على فرشها تعد المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه الوزارة للعام الحالي 1440هــ.

وأفاد معاليه أنه سينتهي العمل بهذه المرحلة من مشروع الفرش قبل شهر رمضان القادم إن شاء الله، في إطار برنامج العناية بالمساجد الذي تنفذه الوزارة بمختلف فروعها تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة (2030) في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة ولاسيما ما يتعلق بالعناية بالمساجد.

وسأل معاليه، الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأن ويوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد.

// انتهى //

13:21ت م

0072



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واساعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توفير وتأمين "556" ألف متر مربع من السجاد الفاخر لعدد من المساجد والجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله، وهي ماضية في عنايتها واهتمامها ببيوت الله إنشاءً، وترميماً، وصيانةً، ونظافةً، وتشغيلاً.وأكد معاليه بهذه المناسبة، أن الدعم غير المحدود التي تجده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،ــ حفظهما الله ــ اللذينلا يألوان جهداً إلا بذلوه في سبيل العناية ببيوت الله استشعاراً لمكانة المسجد ودوره في المجتمع.وأبان آل الشيخ أن الوزارة راعت في اختيار السجاد الذي تم به فرش المساجد أن يكون من أجود الأنواع وأفخرها، حتى يؤدي المصلون صلواتهم براحة وطمأنينة، مشيراً إلى أن هذه المساجد والجوامع الجاري العمل على فرشها تعد المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه الوزارة للعام الحالي 1440هــ.وأفاد معاليه أنه سينتهي العمل بهذه المرحلة من مشروع الفرش قبل شهر رمضان القادم إن شاء الله، في إطار برنامج العناية بالمساجد الذي تنفذه الوزارة بمختلف فروعها تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة (2030) في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة ولاسيما ما يتعلق بالعناية بالمساجد.وسأل معاليه، الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأن ويوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد.// انتهى //13:21ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تؤمّن أكثر من نصف مليون متر من الفرش الفاخر للجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.