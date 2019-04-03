السعودية اليوم / ملتقى "الإرشاد المدرسي" بصبيا يوصي بدراسة توطين برامج الإرشاد المتميزة والعمل على تعميمها



صبيا 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

اختتم ملتقى الإرشاد المدرسي "المفهوم .. الممارسات .. التطلعات"، الذي نفذته إدارة تعليم صبيا على مدى يومين أعماله أمس، بحضور مشرف الوزارة للتوجيه والإرشاد الدكتور يحيى بن محمد الخبراني، وعدد من مشرفي التوجيه والإرشاد بالوزارة.

وتضمن اليوم الثاني العديد من أوراق العمل قدمها نخبة من مشرفي الإرشاد من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، كما خرج الملتقى بالعديد من التوصيات التي ركزت على ضرورة الاستفادة مما طرح في الملتقى من دراسات علمية ومبادرات نوعية وتجارب ميدانيه والعمل على تطويرها ومواكبتها.

وأوصى الملتقى بدراسة توطين بعض برامج الإرشاد الوزارية في إدارات التعليم المتميزة والعمل على تعميمها، وضرورة التعاون والشراكة مع مركزي قياس والمركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود بما يخدم العمل الإرشادي.

ودعا الملتقى إلى ضرورة نشر مفاهيم الاضطرابات النفسية والعاطفية، وإيجاد برامج وقائية للحد منها وتدريب المرشدين عليها، وإعادة النظر في برامج الإرشاد المدرسي تحقيقاً لتعزيز السلوك ورفع مستوى التحصيل الدراسي، بما يعزز الدافعية للتعلم بما يتواكب مع الممارسات العالمية والمحلية المتميزة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأثنى الدكتور الخبراني على أوراق العمل والتوصيات والتجارب التي طرحت في الملتقى، مثمناً جهود تعليم صبيا في طرح النافع والمفيد للإرشاد الطلابي، شاكراً جهود قسم التوجيه الطلابي بتعليم صبيا على الجهود التي تبذل في سبيل الرقي بالعملية الإرشادية.

من جانبه، بارك مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي نجاح الملتقى، معتبراً أنه نقلة نوعية جديدة في الإرشاد بما يواكب وينسجم مع رؤية المملكة 2030، ويواكب المستجدات الجديدة، شاكراً في الوقت نفسه كل الجهود التي بذلت، متمنياً للجميع العون والتوفيق

// انتهى //

13:14ت م

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