السعودية اليوم / افتتاح أول فصل للموهوبين بتعليم وادي الدواسر



وادي الدواسر 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 ابريل 2019 م واس

دشن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية في محافظة واي الدواسر عايض بن مجلي المجلي أمس بمدارس مواهب الوادي, أول فصل للموهوبين ، ضمن الرعاية الخاصة للطلاب الموهوبين، وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع.

وأوضح مساعد مدير التعليم خلال التدشين أن الهدف الرئيس من ذلك الفصل هو إيجاد بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطالب الموهوب، وتصميم نماذج تعليمية إثرائية محورها الطالب الموهوب، وتطبيق نظام تعليمي يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتقديم خدمات إرشادية شاملة للطالب الموهوب ، ويسعون من خلالها الى العناية والاهتمام بهذه الفئة وإيجاد دعماً مميزاً يتحدى قدراتهم ويثير الفضول العلمي لديهم لزيادة دافعيتهم لعمليات الاستقصاء وفق أفضل المعايير العالمية في تدريس الطلاب الموهوبين.

وأفاد رئيس قسم الموهوبين بالادارة سعد الصافي أن تطبيق نظام فصول الموهوبين سيتم بشكل تدريجي، حيث يطبق في المدارس التي تتوافر فيها ضوابط افتتاح فصول الموهوبين ، وذكر قائد مدارس مواهب الوادي شجاع بن بادي آل وثيله أن افتتاح هذا الفصل يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية

// انتهى //

13:14ت م

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وادي الدواسر 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 ابريل 2019 م واسدشن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية في محافظة واي الدواسر عايض بن مجلي المجلي أمس بمدارس مواهب الوادي, أول فصل للموهوبين ، ضمن الرعاية الخاصة للطلاب الموهوبين، وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع.وأوضح مساعد مدير التعليم خلال التدشين أن الهدف الرئيس من ذلك الفصل هو إيجاد بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطالب الموهوب، وتصميم نماذج تعليمية إثرائية محورها الطالب الموهوب، وتطبيق نظام تعليمي يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتقديم خدمات إرشادية شاملة للطالب الموهوب ، ويسعون من خلالها الى العناية والاهتمام بهذه الفئة وإيجاد دعماً مميزاً يتحدى قدراتهم ويثير الفضول العلمي لديهم لزيادة دافعيتهم لعمليات الاستقصاء وفق أفضل المعايير العالمية في تدريس الطلاب الموهوبين.وأفاد رئيس قسم الموهوبين بالادارة سعد الصافي أن تطبيق نظام فصول الموهوبين سيتم بشكل تدريجي، حيث يطبق في المدارس التي تتوافر فيها ضوابط افتتاح فصول الموهوبين ، وذكر قائد مدارس مواهب الوادي شجاع بن بادي آل وثيله أن افتتاح هذا الفصل يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن محور " اقتصاد مزدهر" وذلك في توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 والتي من بينها " تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار " سعياً لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الطالب الموهوب وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي.// انتهى //13:14ت م0069

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