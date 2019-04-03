السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل وكلاء وزارة التجارة والاستثمار

جدة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، بمكتبه اليوم ، عدداً من الوكلاء والمسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار, بحضور مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على موجز يتضمن أنشطة وبرامج الوزارة في دعم بيئة الاستثمار في القطاع الخاص والجهود في مكافحة الغش والتستر التجاري وتعزيز التحول الوطني.

وأكد سموه أهمية القضاء على ظاهرتي الغش والتستر التجاري وآثارها السلبية على المواطن والاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى ضرورة فتح آفاق جديدة والتكامل بين كافة الجهات للقضاء على تلك الظواهر.

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12:54ت م

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