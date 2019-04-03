السعودية اليوم / الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى مملكة البحرين



الرياض 27 رجب 1440هـ الموافق 3 إبريل 2019م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأربعاء 27 / 7 / 1440هـ الموافق 3 / 4 / 2019م ، إلى مملكة البحرين، في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

// انتهى //

12:42ت م

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