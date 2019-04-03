السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يفتتح العرض النهائي ومعرض الملتقى العلمي التاسع غدًا



جيزان 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واس

يفتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني غدًا، فعاليات العرض النهائي والمعرض المصاحب للملتقى العلمي الطلابي التاسع لطلاب وطالبات الجامعة الذي تنظمه عمادة البحث العلمي، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والطلاب والطالبات.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي، رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور أحمد عبدالحق أن العمادة عملت على تهيئة بيئة علمية للمشاركين في الملتقى الذي تضمن عددًا من المراحل خلال الفترة الماضية بداية من الإعلان عن بدء استقبال المشاركات ثم الدورات التدريبية، فالعرض الأولي للبحوث، فيما سيكون غدًا العرض النهائي وتقييم المشاركات من قبل اللجان العلمية والمحكمين لاختيار الفائزين إلى جانب معرض للأعمال المشاركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في المرحلة الأخيرة للملتقى لاحقًا في "الحفل الختامي والتسويقي".

من جانبه بين وكيل عمادة البحث العلمي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور علي الفيفي أن العدد الإجمالي للمشاركات الطلابية في هذا بلغ 408 أعمال في ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الأبحاث العلمية "باحث المستقبل6" وبلغت المشاركات فيه 154 مشاركة، وكذلك محور الابتكار وريادة الأعمال وشمل 82 مشروعاً، إلى جانب محور الأعمال الفنية والخدمة المجتمعية الذي تضمن 172 عملاً، مشيراً إلى أن الأعمال الفائزة التي ترشحت للدعم المادي، بلغ عددها 133 عملاً تم دعمها بمبلغ 787,800 ريال.

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12:18ت م

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