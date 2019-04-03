السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مقدسيًا بعد فتحه مصلى باب الرحمة



القدس المحتلة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقدس، اليوم مقدسيًا بذريعة قيامه بفتح مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بقيام قوات الاحتلال باعتقال الشاب احمد نجيب، واقتياده الى أحد مراكز التحقيق في القدس القديمة.

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12:05ت م

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