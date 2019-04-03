

أحد المسارحة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

واصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة أحد المسارحة، حملاتها التفتيشية على الشقق والمحلات الطبية وقطع الغيار ووكالات السيارات والسجاد والحلويات والبناء وبيع الخضروات والملابس الجاهزة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح رئيس اللجنة حسن فتح الدين، أن اللجنة قامت خلال شهر بزيارة 408 محلات، أسفرت عن حصر 409 موظفين سعوديين، وإغلاق 9 محلات ومخالفة 3 أخرى.

وطالب رئيس اللجنة المؤسسات والشركات الخاصة وأصحاب الأعمال بالتقيد بقرارات التوطين للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للبرنامج، وتلافي العقوبات النظامية، مؤكداً مواصلة فرق التوطين في محافظة أحد المسارحة أعمالها الميدانية، لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في النشاطات المستهدفة بالتوطين وحصر الوظائف بها.

// انتهى //

11:35ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بأحد المسارحة تواصل حملاتها التفتيشية على المحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.