السعودية اليوم / الدفاع المدني يطلق أعمال ملتقى التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني في ظل رؤية المملكة 2030

الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، اليوم, أعمال الملتقى الرابع لتقنية المعلومات بعنوان "التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني"، بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو ، وتنظمه المديرية العامة للدفاع المدني وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وبدأ اللقاء بكلمة لمعالي الفريق العمرو رفع خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، على الدعم غير المحدود الذي يحظي به جهاز الدفاع المدني في كافة المجالات وفي قطاع التقنية ونظم المعلومات بصفة خاصة.

وقال الفريق العمرو : "تواجه المديرية العامة للدفاع المدني العديد من التحديات ومنها النمو الحضاري والاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل الرؤية الطموحة رؤية 2030، ولمواكبة هذا النمو فإن الأمر يتطلب تنفيذ مبادرات ومشاريع تقنية لتوفير خدمات وأنظمة وتطبيقات إلكترونية تخدم الأعمال الإدارية والمالية والميدانية بكافة مديريات المناطق، إضافةً إلى أن هناك تحدي آخر يتمثل في التحديث المستمر والمتسارع في مجال تقنية المعلومات".

وأبان معاليه أنه مع هذه التحديات تتطلب تطوير خطة إستراتيجية للتحول الرقمي بما يلبي احتياجات هذا الجهاز في شتى المجالات وبما يتوافق مع تطلعات المستفيدين منه سواء من (الجهات الحكومية، الأفراد، قطاع الأعمال، والمنسوبين) من خلال طرح العديد من المبادرات التقنية التي تنفذ وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية لتعزيز التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع معرفي وتقني ينعكس أثره الإيجابي على كافة الأعمال.

بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى بطرح عدد من أوراق العمل المتخصصة، التي ناقشت العديد من المستجدات في عالم التقنية منها (رؤية التحول الرقمي – الأمن السيبراني – تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ والبنيه التحتية – منصة المبادرات ودورها في التطوير التقني – أهمية التسويق الرقمي في مقاومة التغيير – المباني والمدن الذكية).

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وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالدفاع المدني العميد مهندس محمد بن عائض العمري، أن أعمال الملتقى تأتي في إطار خطة إستراتيجية طموحة لتعزيز الاستفادة من تقنية المعلومات في الارتقاء بجودة خدمات الدفاع المدني، وتنفيذ عدد كبير من المشاريع التقنية بأعلى المواصفات والمعايير العالمية للتحول إلى مجتمع معرفي وتقني في جميع أعمال الدفاع المدني ولا سيما الأعمال الميدانية.

وأفاد أن الملتقى يهدف إلى إطلاع المشاركين على أحدث الأنظمة التقنية في مجال الأعمال الميدانية بجهاز الدفاع المدني، والتعرف على أهم التحديات والصعوبات التقنية التي تواجه رجال الدفاع المدني العاملين في الميدان وسبل تذليلها، والوقوف على أنظمة وتقنيات المعلومات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالدفاع المدني، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين في أعمال الملتقى من قطاعات وزارة الداخلية والعديد من المختصين في نظم وتقنية المعلومات بالجامعات السعودية لإثراء جلسات أعمال الملتقى.

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11:22ت م

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