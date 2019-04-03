شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل البحرين والان نبدء بالتفاصيل
وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله - رعاه الله - أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
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