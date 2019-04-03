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2019-04-03 خادم الحرمين يصل البحرين و الملك حمد بن عيسى على رأس مستقبليه متابعات الخليج 365 - الرياض وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مملكة البحرين في زيارة أخوية وكان الملك حمد بن عيسى على رأس مستقبليه Advertisements









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