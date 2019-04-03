- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يقصف مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبل ناصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجيش اليمني يقصف مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبل ناصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، الأربعاء، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، حيث قصف الجيش مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبل ناصة.
وقامت الميليشيات بسد الطرقات بالجرافات خوفاً من تقدم الجيش نحو مدينة دمت بعد سيطرته على منقطة الزيلة ويعيس والقهرة ورمة.
وكان طيران التحالف قد شن غارات مكثفة، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، على جبل ناصة شمال الضالع وفي جبهة العود شمال غربي المحافظة.
ونقلت قناة العربية عن مصادر طبية في مدينة دمت، قولهم إن مستشفيات المدينة استقبلت، الأربعاء، عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين كما نقل الكثير منهم إلى صنعاء.
وقتل ثلاثة قيادات من ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش اليمني في الضالع.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قناصة الجيش نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.
كذلك قُتل وأصيب العشرات من الحوثيين بقصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني شمال المحافظة.
وبالتزامن مع القصف، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك بمنطقة العود، أسفرت عن مقتل 8 انقلابيين وإصابة عشرات آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقصف مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبل ناصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.