أعوام مميزة في تاريخ البحرين

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستقبل مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة أخوية لتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومملكة البحرين تقع في الخليج العربي على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وعاصمتها المنامة، وترتبط البحرين مع السعودية بجسر الملك فهد.

مملكة البحرين:

وفي سنة 2002 وبعد استفتاء شعبي عام على ميثاق العمل الوطني أصبح اسم البلاد مملكة البحرين.

Advertisements

واعتبارًا من عام 2012، كانت البحرين في المرتبة 48 في العالم في مؤشر التنمية البشرية، ومعترف بها من قبل البنك الدولي كاقتصاد الدخل المرتفع، والبحرين عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما عُينت مملكة البحرين حليفًا رئيسيًّا خارج حلف الناتو من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في عام 2001.

عام لن يُنسى:

وتم اكتشاف أول بئر نفط في البحرين عام 1932، وهي أول بئر تم اكتشافها في المنطقة، ومنذ أواخر القرن 20، سعت البحرين إلى تنويع اقتصادها كي تصبح أقل اعتمادًا على النفط من خلال الاستثمار في قطاعي المصارف والسياحة.

والعاصمة البحرينية المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة، بما في ذلك مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي.

وأُعلنت قلعة البحرين (الميناء ورأس المال من الأرض القديمة دلمون) وصيد اللؤلؤ في البحرين درب مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2005 و2012 على التوالي.