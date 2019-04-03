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الملك سلمان يغادر إلى البحرين في زيارة أخوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأربعاء 27 / 7 / 1440هـ الموافق 3 / 4 / 2019م ، إلى مملكة البحرين، في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.
وكانت البحرين أعلنت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيصل إلى البلاد، اليوم الأربعاء، حيث سيكون في مقدمه مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبحسب الديوان الملكي في البحرين، سيجري خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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