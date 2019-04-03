السعودية | السعودية..91.7% من الأفراد يستخدمون "التواصل الاجتماعي"

شكرا لقرائتكم السعودية..91.7% من الأفراد يستخدمون "التواصل الاجتماعي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7% من الأفراد.

وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20-24) سنة كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70%، فيما جاءت الفئة العمرية (25-29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10%، تليها الفئة العمرية (30-34) بنسبة 97.40%.

وأبانت الدراسة أن 93.20% من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60% من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80% من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20% من غير السعوديين.

وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10%، تلتها منطقتا مكة المكرمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40%.