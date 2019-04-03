السعودية | خادم الحرمين يصل مملكة البحرين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 مساءً, 3 أبريل 2019 م المناطق - الرياض وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد ظهر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله – رعاه الله – أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

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