شكرا لقرائتكم خبر عن آل خليفة : مرحباً بخادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

رحّب وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله_ إلى مملكة البحرين الشقيقة والمقرّرة اليوم الأربعاء. وقال الشيخ أحمد في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : اهلا بمن تُفرح البحرين طلته ،، و تُسعد الدار بشرى المقدم السامي . #اهلا_بخادم_الحرمين ".

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