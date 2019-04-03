دخله الشهري صفر فهل يزيد استحقاقه من حساب المواطن ؟

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مواطن أنه سجل في الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 أن دخله الشهري “صفر” ولكنه وجد أن النتيجة هي نفس المبلغ الذي كان يتقاضاه سابقًا من البرنامج، متسائلًا هل في حال لم يكن لديه دخل شهري نهائي سيزيد مبلغ الدعم في حساب متابعات الخليج 365 بالنسبة له؟

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ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.