- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خالد النمر: 4 أسباب لتورم القدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خالد النمر: 4 أسباب لتورم القدمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن تورم القدمين له عدة أسباب.
وأوضح النمر أن أسباب تورم القدمين منها ضعف القلب، وقصور الكلى، وتليف الكبد، بالإضافة إلى تأثير بعض الأدوية مثل CCB.
في سياق آخر، قال النمر إن رأس “المعسل” الواحد يرفع الضغط بمتوسط 12 ملم زئبق، ويرفع نبضات القلب حوالي 14 نبضه/دقيقة، كما أنه يزيد نسبة أول أكسيد الكربون بالدم 10 أضعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر: 4 أسباب لتورم القدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.