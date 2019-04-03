خالد النمر: 4 أسباب لتورم القدمين

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن تورم القدمين له عدة أسباب.

وأوضح النمر أن أسباب تورم القدمين منها ضعف القلب، وقصور الكلى، وتليف الكبد، بالإضافة إلى تأثير بعض الأدوية مثل CCB.

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في سياق آخر، قال النمر إن رأس “المعسل” الواحد يرفع الضغط بمتوسط 12 ملم زئبق، ويرفع نبضات القلب حوالي 14 نبضه/دقيقة، كما أنه يزيد نسبة أول أكسيد الكربون بالدم 10 أضعاف.