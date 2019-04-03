2019-04-03

بعد انتظار 6 سنوات.. أين اختفى مقاول السفلتة في أحد المسارحة؟

متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ـ جازان

تساءل أهالي مدينة أحد المسارحة عن أسباب اختفاء المقاول المنفذ لمشروع السفلتة بشوارع المدينة بعد انتظار دام أكثر من 6 سنوات؛ ما تسبب في معاناة الأهالي بسبب انتشار الغبار أمام منازلهم.

وقال مواطنون في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنهم استبشروا خيرًا قبل عدة شهور عندما باشرت إحدى الشركات مشروع السفلتة في المدينة، لكنها لم تلبث أن اختفت عن الأنظار بشكل مفاجئ.

وأكد إبراهيم خبراني أن الأهالي يعانون منذ فترة طويلة من سوء الشوارع وتآكل الطبقة الإسفلتية، ثم استبشروا خيرًا بعد أن شاهدوا معدات الشركة المنفذة للمشروع تجوب الشوارع وأنزلت الطبقة الإسفلتية المتآكلة ولكن ما حدث كان عكس ذلك ولم تقم الشركة بالسفلتة وتركت الحال كما هو بل أشد وخاصة أن الغبار أصبح يؤرق الكثير من السكان.

المقاول اختفى!

Advertisements

أما عبدالعزيز عريشي فقال إن مقاول المشروع اكتفى بعمل تمهيد وردم لعدد من الشوارع في أحياء العمارية والصفا منذ أكثر من 3 أشهر واختفى فجأة؛ ما أدى إلى تطاير الغبار والأتربة من الشوارع، آملين من الجهات المسؤولة سرعة التدخل وإلزام المقاول بالعودة لسفلتة الشوارع وعدم تركها لفترة أطول حتى لا تزيد من معاناة الناس.

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد مبلغ 12 مليون ريال لمشروع سفلتة أحياء وشوارع أحد المسارحة بعد معاناة طويلة امتدت لأكثر من 6 سنوات، عانى خلالها الأهالي من سوء وتكسير عدد من شوارع المحافظة من قبل الشركة المنفذة لمشروع شبكة المياه والصرف الصحي.

رئيس المجلس البلدي يرد:

من جهة أخرى، أوضح يحيى فقيهي رئيس المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن مشروع السفلتة مستمر ولم يتوقف وجارٍ العمل فيه، حيث تم إنجاز أكثر من 80% حتى الآن من المشروع.