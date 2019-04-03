هنا أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

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متابعات الخليج 365 - الرياض تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية بحسب آخر تحديث اليوم. جنيه مصري (EGP) 1 جنيه مصري = 0.2165 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.6191 جنيه مصري درهم إماراتي (AED) 1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG) 1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6936 جنيه سوداني دينار جزائري (DZD) 1 دينار جزائري = 0.0314 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.8618 دينار جزائري دينار بحريني (BHD) 1 دينار بحريني = 9.9482 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي (IQD) 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.0577 دينار عراقي دينار أردني (JOD) 1 دينار أردني = 5.2957 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1888 دينار أردني دينار كويتي (KWD) 1 دينار كويتي = 12.3193 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0812 دينار كويتي ليرة لبنانية (LBP) 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.9763 ليرة لبنانية دينار ليبي (LYD) 1 دينار ليبي = 2.6947 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3711 دينار ليبي درهم مغربي (MAD) 1 درهم مغربي = 0.3882 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5762 درهم مغربي Advertisements ليرة سورية (SYP) 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3161 ليرة سورية شلن صومالي (SOS) 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.1982 شلن صومالي ريال عماني (OMR) 1 ريال عماني = 9.7415 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني ريال قطري (QAR) 1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري دينار تونسي (TND) 1 دينار تونسي = 1.2369 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.8085 دينار تونسي ريال يمني (YER) 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7528 ريال يمني العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي يورو (EUR) 1 يورو = 4.2091 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2376 يورو جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.9288 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2029 جنيه استرليني دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.6650 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3752 دولار أسترالي ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0337 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 29.6932 ين ياباني



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