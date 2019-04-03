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السرَحان في الصلاة نوعان فما حكمهما؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، ضرورة أن يبتعد المصلِي عن كل ما يشغله خلال الصلاة، والحرص على أدائها في مكان يكون فيه القلب حاضرًا وبعيدًا عن الوساوس التي تقطع حضور القلب خلال أداء هذه الفريضة.
وأضاف المصلح في حواره إلى برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة” أن السَّرَحان في الصلاة من غير اختيار الإنسان بأن تهجم عليه الوساوس ويدفعها فهنا لا إثم عليه بل إنه يؤجَر على هذه المدافعة، أما إذا استرسل معها وطلبها فهنا ينقص من أجره بقدر استرساله مع هذه الوساوس.
كما شدد على ضرورة المعالجة والمبادرة إلى عدم الاسترسال في الصلاة؛ لأنها تضعف حضور القلب وتقتطع من صلاة الإنسان، ما يكون سببًا في نقص أجره وعدم انتفاعه بصلاته على الوجه الذي يرغب.
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