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أمطار وبرد وغبار.. 24 ساعة غير مستقرة على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة التسميات، عبد العزيز الحصيني، من هطول أمطار تتراوح حدتها بين خفيفة وغزيرة، على بعض مناطق المملكة.
وتوقع الحصيني أن تشهد الساعات الـ24 المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى صباح غدٍ الخميس، تساقط أمطار بين خفيفة إلى غزيرة مع حبات من البرد، على محافظة الأفلاج ومحافظة وادي الدواسر ومدينة الحفيرة بمنطقة الرياض، ومحافظة رنية ومدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة بيشة بمنطقة عسير، ومدينة الباحة، ومنطقتي عسير ونجران، موضحًا أن ذلك يصاحب برياح مثيرة للغبار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان ونجران كذلك على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
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