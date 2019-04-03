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2019-04-03 جولات تفتيشية على 33 محلًا للذهب والمجوهرات في نجران متابعات الخليج 365 - واس نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالنيابة حمد آل منصور، أن لجنة توطين الوظائف زارت 33 محلاً، وحصرت 73 موظفاً سعودياً يعملون بها، مبيناً أن نسبة التوطين في قطاع الذهب والمجوهرات بلغت أكثر من 98%.

ودعى آل منصور أصحاب المنشآت في الأنشطة الأخرى المستهدفة بالتوطين إلى الاستفادة من الكوادر السعودية وتوظيفهم في تلك الأنشطة.









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