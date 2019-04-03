موهبة ناشئ الهلال السعودي المللقب بــ عموري تثير ضجه

أصبح الطفل الموهوب “سيف القحطاني” الملقب بـ عموري الجديد حديث الجماهير السعودية وخاصة جماهير الزعيم وتردد اسمة في الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر لما ظهر عليه من موهبة كبيرة ورائعه مؤخرا في فيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أن تدوال رواد موقع تويتر فيديو لمهارات الطفل صاحب الـ 10 في مباراة فريق براعم الهلال، يبحث الكثير عن هوية اللاعب، كما طالب البعض بضرورة الاهتمام بهذه الموهبة وتنميتها من التشجيع على ظهور مثل هذه المواهب بين اللاعبين السعوديين.

سيف القحطاني ناشئ الهلال الملقب بـــ عموري الجديد

وخطف “سيف القحطاني” الملقب بعموري الاضواء وهو يراوغ المنافسين له والمدافعين في مباراة فريق 2008 بنادي الهلال، ومن هنا أطلق عليه لقب عموري “عمر عبد الرحمن لاعب الهلال” نظرا لموهبة الناشئ الفنية كذلك نيولوك الناشئ الذي يشبه إلى حد كبير من اللاعب عموري لاعب العين المعارضة الهلال ومنتخب الامارات، وآثارت موهبة الناشئ ضجة واسعة في الوسط الرياضي.

ونشر حساب يحمل اسم عشق عبدالله على موقع تويتر فيديو يظهر مهارات لاعب الهلال الناشئ ” سيف القحطاني”

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كما نشر حساب على الموقع نفسه يحمل اسم ابو ابو كيوان جانب من مهارات اللاعب الموهبة

ويعتبر سيف القحطاني ناشئ الزعيم استمرار لنجاح نادي الهلال في اكتشاف اللاعبين وتنمية موهبته بشكل جيد في الآونة الأخيرة، وقد ظهر أكثر من لاعب بارز كان ناشئ في فريق الهلال .

الجدير بالذكر أن اللاعب عمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الاماراتي المعار إلى الهلال كان ناشئ ضمن ناشئ الهلال بجوار اللاعب نواف العابد لاعب المنتخب السعودي وكان الثنائي يشكل خطورة كروية على أي فريق، وبعدها رحل عموري ليلعب في الإمارات وحصل على الجنسية الإمارتية وأصبح يمثل المنتخب الإماراتي في المناسبات الدولية.







وجدير بالذكر ان عمر عبد الرحمن “عموري” الموهبة الإماراتية بدأ ناشئا في صفوف الهلال مع لاعب المنتخب الوطني السعودي نواف العابد وكانا يمثلان ثنائيا خطيرا في فرق الناشئين إلى أن رحل عموري الإمارات واللعب هناك ويتحصل على الجنسية الإماراتية ليمثل منتخبها الوطني ويصبح من أفضل لاعبي القارة الصفراء• آخر موضوع: سعر الذهب اليوم | الأربعاء 3 إبريل 2019 وتعاملات سوق الذهب تحديث مستمر