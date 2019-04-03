معهد الحرم المكي يخرج نحو 5 آلاف طالب منذ تأسيسه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المكرمة
أعلن معهد الحرم المكي الشريف أن عدد خريجيه نحو 5 آلاف طالب منذ تأسيسه في عام 1384هـ، إذ تتمثل المراحل التعليمية في المتوسطة والثانوية، إلى جانب القسم العالي.
ويسهم المعهد بفرعيه في مكة والمدينة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تنص على ضرورة الاستفادة من المكانة الدينية للسعودية، لتعزيز حضورها العالمي والإقليمي والعمق الاستراتيجي الذي تحظى به هذه البلاد المباركة، إضافة إلى هدف استقبال نحو 30 مليون زائر كل عام، وبتقديم بعض المبادرات التي تسهم في تحقيق هذين الهدفين، والمتمثلة في إسهام أعضاء هيئة التدريس في تثقيف القاصدين وإرشادهم وتعليمهم ما يلزم من أمور دينهم، حيث استفاد من هذه المبادرة مئات الألوف وقدمت الآلاف من الدروس التوجيهية للقاصدين.
وحرصت رئاسة شؤون الحرمين على تفعيل النواحي العلمية في المعهد من خلال تطويرها لتلائم رسالة الحرمين المبنية على الوسطية، والاهتمام بالمناهج الدراسية، والتوعية والإرشاد الطلابي، واستخدام التقنية المتطورة، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للطلاب، بطموح كبير يهدف إلى الرقي بالنواحي التعليمية، بما يتماشى مع الجامعات الكبرى في السعودية.
عن المعهد
- 1423هـ دشن فرع المعهد بالمسجد النبوي
- 1438هـ افتتح القسم النسائي
- 1996 طالبا في مرحلتي المتوسطة والثانوية
- 48 عضوا في هيئة التدريس
- 20 لغة في ترجمة الخطب والدروس
- 1300 طالب يشارك في العمل التطوعي بموسمي رمضان والحج
- 48 ألف درس سنوية في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث واللغة العربية
- دور للمؤسسة التعليمية في المسجد الحرام
- تشكيل حلقات علمية لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية
- خدمة العلم الشرعي وأهله
- ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية بين طلابه
- توثيق الصلة بين طلاب المعهد وأهل العلم الراسخين فيه، من خلال عمارة المسجد الحرام بدروس العلم.
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