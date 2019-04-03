وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن فتح القبول لعدد من الرتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال). وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440.



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