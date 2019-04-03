مركز صحة يقدم 44 ألف استشارة طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تلقى مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي(11001) بلاغ، فيما تعامل مع (215) طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

خدمات قدمها المركز خلال الأسبوع الماضي:

استشارة طبية

Advertisements

44924

بلغ مجموع المكالمات الواردة

171504

عدد الاستفسارات

57550

حجز

57814موعدا