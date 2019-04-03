500 ممارس صحي في مؤتمر طب الأسرة بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك 500 ممارس صحي اليوم في مؤتمر طب الأسرة والمجتمع بالمنطقة الشرقية الذي ينظم بالشراكة بين 5 جهات صحية بالمملكة، وذلك بفندق هوليداي إن بمحافظة الخبر.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور هادي العنزي أن هذه التظاهرة العلمية الطبية تهتم بطب الأسرة والمجتمع وكل ما يتعلق به، وستكون باكورة لأنشطة علمية ذات صلة، مبينا أن فكرة هذا المؤتمر تأتي كمراجعة طبية كاملة لآخر التطورات في طب العائلة والأسرة وأبرز نتائج الأبحاث العالمية الطبية في ذات المجال، ليكون رافدا من روافد التطوير المهني للممارسين الصحيين وأطباء العائلة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيغطي كل احتياجات الأطباء والممارسين الصحيين في طب العائلة ويتخذ من المحاور الستة لخطة وزارة الصحة في التحول الوطني 2020 أساسا له.

وأضاف العنزي أن عدد المتحدثين خلال الورش التدريبية 45 استشاريا متمرسا في مجال طب الأسرة، إضافة إلى 7 مشاركين من التجمع الصحي الأول، في حين سيحظى بمشاركة علمية ودعم من الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، إضافة إلى مجلس الضمان الصحي.