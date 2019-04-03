انطلاق نهائيات الأولمبياد الوطني للتصميم الفني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

انطلقت أمس التصفيات النهائية لمسابقة الأولمبياد الوطني للتصميم الفني لعام 1440هـ، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للسنة الثانية على التوالي، وتستمر أياما ثلاثة في فندق ماريوت.

وبدأ الحفل بعرض مرئي بعنوان «الرياض عنوان الكتاب» أعدته مدربة الأولمبياد على المستوى الوطني نورة العرفج.

Advertisements

بعدها أدت مجموعة من طالبات الابتدائية 439 أوبريتا ترحيبيا، واختتم الحفل بعرض فيديو ترحيبي بالإدارات المشاركة.

ثم انطلقت بعدها ورش العمل والعروض المرئية التي نفذتها الطالبات المتأهلات.

من جانبها أعربت المساعدة للشؤون التعليمية ـ بنات ـ بتعليم الرياض ريم الراشد، عن سعادتها وفخرها لمشاركة النخبة المتميزة من الطالبات في هذا المشروع الفني الذي يبرز مدى إتقانهن وبراعتهن، ويؤكد وجود طاقات شبابية قادرة على مواكبة التطور العالمي والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 الداعمة للشباب الطموح.

يذكر أنه تم عرض 22 فيلما أمام لجنة التحكيم والحاضرات في اليوم الأول، وسيتم عرض 22 فيلما في اليوم الثاني.