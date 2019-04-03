مكالمة هاتفية تقود 86 نيباليا للإسلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض
قادت مكالمة هاتفية تلقاها أحد دعاة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البديعة بالرياض، إلى إشهار 86 نبياليا إسلامهم دفعة واحدة.
وقال الداعية النيبالي حمود الرحمن الذي يعمل في مشروع « بلغني الإسلام» عن تلقيه مكالمة هاتفية تفيد برغبة أحد أبناء جلدته في الدخول للإسلام واتفقا على الموعد ليزوره في مقر عمله بإحدى الشركات المحلية التي تقع ضمن نطاق عمل المكتب الجغرافي ويعمل بها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من الجالية النيبالية.
وأضاف أنه فوجئ فور وصوله مقر الشركة بوجود 114 عاملا يقضون فترة راحتهم، وحينها بدأت كلمتي الدعوية في بيان سماحة الإسلام والرد على الشبهات التي التصقت بهذا الدين العظيم ومنها نبذ العنف والإرهاب والتطرف، ومناقشتهم في بعض المعتقدات التي ترسخت في أذهانهم من الديانات التي كانوا ينتمون لها وتصحيحها بالحسنى، في حين استمرت النقاشات لـ 3 ساعات ساهمت في إقناع 86 شخصا بالدخول في الإسلام.
ووصف حمود الموقف بالمهيب، وتوقع أن ترد مكالمات أخرى منهم تفيد برغبة البقية الذين لم يعلنوا إسلامهم في الدخول للإسلام.
موضحا أن خطة العمل في المكتب تحتم التواصل مع أي مسلم جديد هاتفيا وبالزيارة المتلاحقة والمجدولة، مع تزويده بالكتيبات والمطويات والمواقع الالكترونية الموثوقة التي تعرفهم بالدين الإسلامي، وبالشعائر التي يجب الالتزام بها وكيفية تطبيقها، وكذلك دعوتهم في فترات لاحقة لأداء العمرة والحج لتكتمل بها شعائرهم الدينية.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للمكتب فؤاد الرشيد على الدعم والتوجيه والرعاية التي يلقاه المكتب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وبمتابعة واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمشاريع وأنشطة المكتب خاصة ولبرامج وأنشطة المكاتب الدعوية في مناطق المملكة بصفة عامة.
عن أعمال المكتب
- 22220 اتصالا بغير المسلمين في مناطق المملكة بالعام الماضي
- 1439 شخصا أشهرو إسلامهم بالعام الماضي
- 349 شخصا أشهرو إسلامهم عبر عدة قنوات يعمل بها الدعاة
- 300 محاضرة ودرس
- 190 جولة دعوية
- 503 مواد علمية مترجمة
- 5705 مشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي
- 20199 شخصا استفاد من 300 منشط دعوي
- 2727اتصالا تلقاها من المستفيدين من خدماته في الدعوة
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