الشؤون الإسلامية تبدأ في استقبال معتمري 27 دولة اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تستقبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 225 ضيفا من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

حيث يمثل المستضافون المشمولون بالأمر الكريم المجموعة الـ14 من برنامج العمرة لعام 1440هـ، وينتمون لــ27 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا .

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ»إن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا للمستضافين يشمل البرامج والفعاليات الثقافية المتنوعة إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات للمعالم التاريخية والإسلامية، وتنظيم عدد من المحاضرات المصاحبة للبرنامج التي تهدف إلى التأكيد على دور المملكة القيادي والريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، كما تؤكد على تمسك هذه البلاد بنهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب ومحاربة الجماعات المتطرفة، كما جهزت للضيوف وسائل نقل بأعلى المواصفات».

ونوه آل الشيخ بما حققه البرنامج منذ انطلاقه في عام 1436هــ، وحتى الآن من خدمات استفاد منها 3000 معتمر ومعتمرة من أكثر من 120 دولة حول العالم، حيث شمل البرنامج خلال مسيرته جميع قارات العالم، لافتا إلى أن التنوع يأتي من منطلق رسالة المملكة في عنايتها ورعايتها للإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم.

Advertisements

قارة آسيا

إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، بنجلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، هونج كونج، المالديف

قارة أوروبا

البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود

قارة أفريقيا

موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، الأردن، لبنان