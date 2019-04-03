21 مليونا لدرء السيول بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران

بدأت أمانة نجران العمل في تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الفيصلية، بمبلغ 21,256,690 ريالا، يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة الرامية إلى تنفيذ حزمة من المشروعات التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، أن المشروع عبارة عن تنفيذ قناة صندوقية مغلقة بطول 2800 متر طولي، تبدأ من غرب جامع البخاري، مرورا بطريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله حتى وادي نجران، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا في أعمال الحفر بالجزئية الواقعة جنوب التموين الطبي.