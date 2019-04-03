السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عنيزة بدأت بلدية محافظة عنيزة في أعمال البنية التحتية لإنشاء مشتل آلي الكتروني متكامل يضم صالات مكيفة بولي كربونايت على مساحة أكثر من 12 ألف متر مربع داخل مشتل البلدية النموذجي غرب عنيزة، وذلك لإنتاج الزهور والشتلات. ويمكن للمشتل أن ينتج ما يصل إلى ثمانية ملايين شتلة سنويا، ويعمل بشكل آلي كامل دون تدخل بشري، حيث تقوم الآليات بعمليات الزراعة والسقاية والعناية طوال فترة وجود الزهرة في مشتل البلدية حتى نقلها لموقعها الجديد في الميدان، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال 4 أشهر.



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كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج 8 ملايين شتلة بدون تدخل بشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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