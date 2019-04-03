مجلس الشؤون السياسية يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول بقصر العزيزية في الخبر، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

إلى ذلك تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، جرى خلاله استعراض أوجه التعاون بين السعودية والأرجنتين وفرص تعزيزها.