خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجموعا من المواطنين في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المنطقة الشرقية أمس الأول الأمراء والعلماء وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر الخليج في الدمام، كان في استقباله أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد.

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وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين.

إلى ذلك وبمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى المنطقة الشرقية، وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز ووكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي الأمير مشعل بن بدر ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي والأمير عبدالله بن محمد بن جلوي ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله والأمير محمد بن يوسف بن سعود والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله ، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والمستشار بالديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله والأمير نواف بن بندر بن مشاري، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير سعود بن خالد بن جلوي، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن جلوي والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح وعدد من العلماء والوزراء وكبار المسؤولين.