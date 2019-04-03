أمين الشرقية: الزيارة تعكس حرص القيادة على تلمس حاجات الوطن والمواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رحب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير باسمه وباسم منسوبي أمانة المنطقة الشرقية كافة، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، والتي تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وهي تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين استطاع بعطفه وإنسانيته وحكمته وإخلاصه أن يأسر قلوب الناس ويحظى بمحبتهم ورضاهم.

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وقال «تعيش المنطقة الشرقية هذه الأيام أياما استثنائية بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد»، مضيفا أن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدما ورخاء ورفاهية، مؤكدا على أن الملك سلمان رجل حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمته، حيث تعهد بذلك في كلمته الشهيرة إبان توليه حفظه الله مقاليد الحكم.

وأوضح أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية تأتي انطلاقا من تفقده أحوال المواطنين عن قرب وتدشين عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية، والتي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، والتي تعد استكمالا لرعايته واهتمامه ومتابعته لهذا الجزء الغالي من الوطن العزيز، وهو صاحب الأيادي البيضاء وصاحب العطاء الذي لا ينضب لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن. إن هذه المشاريع العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين في منطقة الخير دليل على ما توليه حكومتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بكل جوانب الحياة.

وأشار إلى أن ما ستتوج به هذه الزيارة من تفقد أحوال المواطنين والاطلاع على المشاريع بالمنطقة ثمرة من ثمرات الخير التي تشهدها بلادنا الغالية في كل مكان وفي مختلف الجوانب.