أمير مكة بالنيابة يشهد إطلاق مشروع شراكة لتوفير المباني التعليمية في المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

في خطوة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس، شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، إطلاق وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المباني التعليمية في منطقة مكة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل الذي أقره مجلس الوزراء.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المشروع الذي يتكون من 60 مشروعا تعليميا تضم 1,756 فصلا دراسيا وتستوعب 52,680 طالبا، كما اطلع على مكونات المشروع الذي يأتي ضمن مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بدعم وتمكين من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات).

وأعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، إطلاق كراسة الشروط والمواصفات للمشروع الأول من مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني لتنفيذ 60 مدرسة في منطقة مكة، مع التزام الوزارة بالخدمات التعليمية كافة.

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ويعد مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى الإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المخاطر، وصدر به قرار مجلس الوزراء برقم 179 وتاريخ 26 /‏ 3 /‏ 1440 لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة بإشراف مباشر من لجنة البرنامج التنفيذي التي يرأسها وزير التعليم.

إلى ذلك زار الأمير بدر بن سلطان معرض عمارة الحرمين الشريفين ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، استهلها بجولة في المعرض اطلع من خلالها على المعروضات التاريخية والقطع الأثرية التي تمثل تاريخ عمارة الحرمين الشريفين منذ العصور الأولى للإسلام وحتى العهد السعودي الزاهر.

ثم اطلع على عرض مرئي يحكي التطور الكبير الذي شهده المجمع عبر عقود من الزمن، والاهتمام الذي تحظى به كسوة الكعبة المشرفة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال عنايتها البالغة بكل تفاصيل حياكتها ومراحل تصنيعها الدقيقة.

بعدها زار مصنع الكسوة واطلع على مراحل العمل فيه والخطوات التي تمر بها صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

كما التقى أمير مكة بالنيابة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة أمس عددا من أهالي مكة، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول التنمية في المنطقة.