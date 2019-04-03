السعودية | 11 سعودية يعملن مراقبات في المراكز الجوية بالمملكة

شكرا لقرائتكم 11 سعودية يعملن مراقبات في المراكز الجوية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، الأربعاء، (20 مارس 2019)، بتعيين ومباشرة الدفعة الأولى من المراقبات الجويات السعوديات بمركز المراقبة الجوية بجدة، والبالغ عددهن 11 فتاة، بعد أن أكملن دراسة برنامج المراقبة الجوية للفتيات لمدة عام، وهو البرنامج الذي نفذته الشركة بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني، ويعد أول برنامج لتأهيل الفتيات للعمل في مهنة المراقبة الجوية.

وقد عقدت الشركة برنامجاً تعريفياً للموظفات الجدد، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان طرابزوني، ورئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني فهد الحربي، وعدد من قيادات شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

واشتمل البرنامج التعريفي على كلمات ترحيب وتهنئة بمناسبة التعيين، وجولة في المقر الرئيسي للشركة، كما تم خلالها تعريفهم بأنظمة وسياسات الشركة، والمزايا والحوافز التي تقدم لهن، والإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن.

Advertisements

وأوضح المهندس ريان طرابزوني، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، أن "الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتماماً بالغاً انطلاقاً من مساهمتها في رؤية المملكة 2030، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة، ورفع نسبة مشاركتها في مختلف تخصصات سوق العمل السعودي".

وأضاف طرابزوني: "سعدنا جداً بأن المرأة السعودية ستدخل مجال المراقبة الجوية لأول مرة، وكلنا ثقة في قدراتها، فقد أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، حيث لمسنا فيهن الجدية والمثابرة منذ التحاقهن بالبرنامج الدراسي التأهيلي، كما أن هناك دفعة أخرى من الفتيات يبلغ عددهن 15 فتاة يدرسن حالياً ببرنامج المراقبة الجوية للسيدات، ويمثلن الدفعة الثانية من المراقبات الجويات السعوديات، حيث سيتم تعيينهن في الشركة بعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح".

يذكر أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وهي أكاديمية متخصصة ومعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" والاتحاد الدولي للنقل الجوي بـ7 اعتمادات دولية، ويشتمل برنامج المراقبة الجوية على دراسة 13 مادة منها الفيزياء، والرياضيات، ولغة الطيران، إضافة إلى دورات للتدريب الأساسي للمراقبة الجوية.