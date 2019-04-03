السعودية | شاهد فنان العرب يزور نزلاء سجون المباحث بجدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - زار فنان العرب محمد عبده أجنحة برامج إدارة الوقت بسجون المباحث بجدة، والتقى النزلاء هناك، وتبادل معهم الأحاديث، وكان أول سؤال سأله لهم "لماذا سمي البرنامج بإدارة الوقت؟"، فجاء الجواب من أحد النزلاء "لأن البرامج تعلمهم إدارة أوقاتهم بما هو نافع ومفيد".
وقد تجول الفنان محمد عبده عبر الأقسام وتبادل مع الجميع التقاط الصور، واستمع للمواهب الفنية للنزلاء والتي قاموا بالغناء أمامه بالمواويل، وأكملها معهم لتشجيعهم.
ثم زار معرض النزلاء والذي احتوى على لوحات فنية من تصميمهم وتنفيذهم، كما زار المركز الإعلامي والذي يعمل عليه النزلاء أيضا وذلك لتحقيق رؤية 2030.
وختم الفنان محمد عبده زيارته بقوله: "شاهدت فنا راقيا جداً، وأتمنى أن يستفيد منه المجتمع والوطن مستقبلاً"، كما وأهدي لفنان العرب صورة برسم اليد كهدية تذكارية.
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