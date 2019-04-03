دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. لحظة انطلاق تجارب قطار الرياض على تقاطع الدائري الشرقي

بدأت أعمال التجارب الديناميكية لقطار الرياض على المسار الأحمر عند تقاطع الدائري الشرقي مع طريق الملك عبدالله.

وتداول حساب عداد مشروعات الرياض، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقاطع فيديو تظهر انطلاق تجارب القطار، بسلسلة تغريدات أكد خلالها تواصل أعمال تكسية محطة طريق خالد بن الوليد على المسار الاحمر عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله.

كان مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (قطار الحرمين) أعلن في 17 أكتوبر الماضي، عن الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية لجسور قطار الرياض الذي تبلغ تكلفته 22.5 مليار دولار ويصل طوله إلى 176 كيلو مترًا.

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وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أعلن أن نهاية العام 2018 ستشهد بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار على الجسور والمسارات في عدد من خطوط مشروع قطار الرياض.

وأشار رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، في وقت سابق، إلى أن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج المعدة للتنفيذ، بينما تواصلت أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض في 250 موقعًا على امتداد مسارات شبكة القطار في مختلف أنحاء المدينة وفق المعايير الهندسية المحددة؛ حيث تتنوع بين الأعمال الإنشائية في المحطات الرئيسة والفرعية والتي يصل عددها إلى 85 محطة.

يشار إلى أن منظومة النقل في المملكة ترتكز على رؤية مفادها تحويلها إلى مركز لوجستي من خلال الربط بالعالم الخارجي؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية وفق رؤية المملكة 2030م وتحقيق التكامل بين قطاعات النقل كافة، البري والبحري والجوي؛ وذلك في ضوء مواكبة احتياجات المملكة عن طريق رفع مستويات السلامة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء لتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.

وتعمل الجهات ذات الصلة في المملكة على تحقيق التكامل بين كل قطاعات النقل البري والبحري والجوي لمواكبة احتياجات المملكة، عن طريق رفع مستويات السلامة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء لتقديم خدمات فعالة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.