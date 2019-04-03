، "هيئة الاتصالات": 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل ،

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7 % من الأفراد.
وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة؛ كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 %، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 %، تليها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40 %.
وأبانت الدراسة أن 93.20 % من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20 % من غير السعوديين.
وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 %، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.
"هيئة الاتصالات": 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7 % من الأفراد.
وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة؛ كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 %، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 %، تليها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40 %.
وأبانت الدراسة أن 93.20 % من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20 % من غير السعوديين.
وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 %، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:10 AM
بلغت نسبة استخدام الذكور 93.20 % في مقابل 89.60 % للإناث
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7 % من الأفراد.
وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة؛ كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 %، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 %، تليها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40 %.
وأبانت الدراسة أن 93.20 % من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20 % من غير السعوديين.
وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 %، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.
، "هيئة الاتصالات": 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل ،
المصدر : الخليج 365
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