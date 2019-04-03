تعطل خدمات Google .. ومستخدمو الإنترنت حول العالم يبلغون عنه

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أفادت وكالة “تاس”، بأن خدمات شركة Google تواجه مشاكل في عملها، ما تسبب في إعاقة وصول المستخدمين إليها في العديد من الدول.

ووفقا لبيانات موقع “Downdetector” الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت حول العالم، فإن مشكلات تعيق عمل Google منذ الساعة 15:41 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:41 بتوقيت غرينتش).

وتم الإبلاغ أيضا عن مشكلات في خدمات بريد Gmail و Google Drive و Google Hangout.

وترد أغلب البلاغات عن حدوث عطل في خدمات Google من الولايات المتحدة..، وبشكل أقل من أمريكا اللاتينية وآسيا.

