:
.
أفادت وكالة “تاس”، بأن خدمات شركة Google تواجه مشاكل في عملها، ما تسبب في إعاقة وصول المستخدمين إليها في العديد من الدول.
ووفقا لبيانات موقع “Downdetector” الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت حول العالم، فإن مشكلات تعيق عمل Google منذ الساعة 15:41 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:41 بتوقيت غرينتش).
وتم الإبلاغ أيضا عن مشكلات في خدمات بريد Gmail و Google Drive و Google Hangout.
وترد أغلب البلاغات عن حدوث عطل في خدمات Google من الولايات المتحدة..، وبشكل أقل من أمريكا اللاتينية وآسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطل خدمات Google .. ومستخدمو الإنترنت حول العالم يبلغون عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.