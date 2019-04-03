إنفوجرافيك: اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على هاتفك؟‎‏

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 09:50 صباحاً - عندما تتفحص هاتفك وأنت في الحمام، أو خلال مشاهدة فيلم في السينما، أو عندما تتناول عشاءً برفقة أصدقائك، فقد تكون مدمناً.

وتشير دراسات إلى أن الضوء الأزرق في الهاتف يمكن أن يؤثر على النوم المريح، ويمكن لقضاء وقت على مواقع التواصل الاجتماعي أن يخلق شعوراً بالكآبة.

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ولاحظت دراسات حديثة، وأكثر اتساعاً، أن قضاء وقت طويل ومستمر على الإنترنت قد يؤثر على الروابط بين خلايا المخ بطريقة مؤذية؛ لأنه يقلص من فترات التركيز، فيما تضعف الأصوات والإشعارات التي تصدرها الهواتف الذكية ما تبقى من القدرة على التركيز، حسب دراسة أجرتها جامعة ولاية فلوريدا.

وتشير بحوث أخرى إلى أن الأشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً على هواتفهم عادة ما يشعرون بالحاجة إلى تفحصها كلما مرت ثوانٍ قليلة حتى لو لم يتسلموا أي إشارة عن وصول رسالة قصيرة أو نداء هاتفي.

وفي الإنفوجرافيك الذي أعده فريق الإعلام الجديد في "الخليج 365"، اختبار لتكتشف هل أنت مدمن على هاتفك أم لا؟