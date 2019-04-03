شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية على «الباحة» و«نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم (الأربعاء)، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظتي بلجرشي والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الرؤية الغير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.