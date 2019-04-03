الموافقة على تخفيض رأسمال عذيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت هيئة السوق المالية على تخفيض رأسمال شركة عذيب للاتصالات إلى 350.5 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق في بيان أمس، إن مجلس إدارتها قرر الموافقة على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات تخفيض رأسمالها من 472.5 مليون ريال إلى 350.529 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 47.25 مليون سهم إلى 35.053 مليون سهم.

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وأضاف أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأشار البيان إلى أنه سوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأكد على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.