مؤتمر وزاري يناقش المحفزات التجارية والاستثمارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تنظم غرفة الشرقية بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية اليوم المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح، لبحث موضوع «المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية»، بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، وذلك على أرض مركز معارض الظهران الدولي «إكسبو» بالدمام.

ويأتي المؤتمر ضمن مبادرة خطة تحفيز القطاع الخاص التي تهدف لتعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والخاص، إذ يعقد لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، وعرض المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالمنطقة والتحديات الماثلة، ويسعى إلى إطلاق مبادرات تحفيزية لتنمية القطاع الخاص، ومعالجة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، بمختلف تخصصاتها ومواقعها.