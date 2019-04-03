اشتباكات بين الهند وباكستان في كشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام آباد
صرح مسؤولون باكستانيون وهنود أمس بأن ما لا يقل عن سبعة أشخاص بينهم أربعة جنود، لقوا حتفهم في حوادث إطلاق نار متفرقة عبر الحدود بين الجانبين في منطقة كشمير المتنازع عليها.
ويأتي تبادل إطلاق النار بعد أسابيع من توترات بين الجارتين النوويتين كادت أن تتسبب في اندلاع حرب جديدة.
وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب آخرون في اشتباك وقع الليلة الماضية في منطقة روالاكوت، واضطر المدنيون إلى الفرار من منازلهم القريبة من الحدود.
وقال متحدث عسكري باكستاني، إن القوات الهندية أطلقت النار والقذائف باتجاه مواقعهم الحدودية دون أي مبرر أو استفزاز.
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